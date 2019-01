Prekäre Situation in der Obersteiermark ++ Sperre der L127 nach Radmer ++ In Radmer 500 Personen von der Außenwelt abgeschnitten ++ Lawinengefahr weiter auf Stufe 4 ++ Häuser evakuiert ++ Versorgungsflüge durch das Bundesheer geplant ++

In der Landeswarnzentrale Steiermark werden die Einsätze zwischen Lawinenwarnkommissionen, Behörden und Bundesheer abgestimmt © Katrin Schwarz

Es gibt auch heute keine Entwarnung der ernsten Lage in der Obersteiermark. Straßen bleiben weiterhin gesperrt. Um 11 Uhr trat in Radmer (Bezirk Leoben) die Lawinenkommission zusammen, und entschied, dass die L127 ins Radmertal wegen akuter Lawinengefahr ab Sonntag 15 Uhr bis auf Widerruf gesperrt wird.

In Radmer sind 500 Personen von der Außenwelt abgeschnitten

Bundesheerhubschrauber sind in der Luft, und werden versuchen Sprengungen durchzuführen

Das Bundesheer wird am Nachmittag versuchen Versorgungsflüge in das Sölktal durchzuführen, um Lebensmittel nachzuliefern.

Jetzt besteht Hoffnung auf ein Wetterfenster: BMI-Hubschrauber aus Klagenfurt unterstützt die Steiermark und ist auf dem Weg in das Murtal, um sobald sich ein Wetterfenster auftut, in der Nähe zu sein

Die Lawinenwarnstufe bleibt mit Stufe 4 der fünfteiligen Gefahrenskala weiterhin groß und die Einsatzkräfte und Behörden sind stark gefordert: Dabei galt es auch Einsätze zu absolvieren, die nicht notwendig wären. Es ist kaum zu glauben, dass sich jemand bei diesen Bedingungen überhaupt ins Gelände traut: Bergrettung und Alpinpolizei mussten am Samstag aufsteigen, weil sich drei Männer bei der Abfahrt von der Hochwurzen ins Preuneggtal verirrt hatten. Die Lawinengefahr spitzt sich immer weiter zu. Apell der Bergrettung an Wintersportler: "Die gesicherten Pisten keinesfalls verlassen!"

Einsatzbesprechung in der Landeswarnzentrale

Am Sonntagvormittag flog ein Hubschrauber des BMI in das Murtal, um in der Nähe zu sein, sobald sich ein Wetterfenster öffnet. Katastrophenschutzreferent Schickhofer: "Wir wissen nicht, was sich am Grimming abspielt." Sicherheitssperren wurden zur Vorsorge verordnet. Alles hofft auf ein Wetterfenster, damit erste Erkundungsflüge durchgeführt werden können.

Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer und der Leiter der FA Katastrophenschutz und Landesverteidigung Harald Eitner Foto © Katrin Schwarz

Diese Erkundungsflüge wurden schon seit Tagen erwartet, denn erst dadurch kann man sich ein genaues Bild von der Situation machen. Ein Hubschrauber des BMI befindet sich im Murtal. Am Vormittag sah es so aus, als ob zumindest im Pölstal eine Befliegung möglich sein werde. Zusätzlich will das Bundesheer Versorgungsflüge ins Sölktal durchführen. "Bis zu zwei Hubschrauber sind startklar. Sobald die Wetterlage am Nachmittag es zulässt, werden Versorgungsflüge durchgeführt", so Oberst Gerhard Schweiger vom Militärkommando Steiermark.

Durch die Hubschrauberflüge - auch Mitglieder der Lawinenwarnkommission werden an Bord sein - soll auch die Situation an der B 320 beurteilt werden. "Es wird versucht ins Sölktal durchzukommen bzw. im Bereich des Grimmings Lawinensprengungen durchzuführen", so Oberst Schweiger. Hubschrauber befanden sich in der Luft "es wird zumindest versucht", erklärt Schweiger.

Mehrere Hundert Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Die Wetterprognosen

Die Wetterprognosen kündigen in der nächsten Woche erneut Schneefall an, eine Wetterbesserung ist laut Meteorologen also nicht in Sicht.

So geht das Wetter weiter Entwarnung gibt es noch keine: „Es sind heute wieder größere Schneemengen in diesen typischen Nordstaulagen zu erwarten“, so Albert Sudy von der Zamg. Allerdings wird sich der Schneefall am Nachmittag auf den Nordwesten und schließlich Richtung Salzburg und Tirol zurückziehen. Die Entspannung dürfte dann bis Montag in der Früh andauern. Kopfzerbrechen bereitet dem Meteorologen aber die Nacht von Montag auf Dienstag. Bis Freitag sind dann wieder bis zu 50 Zentimeter möglich. „Mit der Situation, die wir jetzt haben, ist jeder Zentimeter zu viel“, so Sudy.

Der Süden wird kaum etwas abbekommen. Die Lawinengefahr bleibt mit Stufe 4 der fünfteiligen Gefahrenskala weiterhin groß. KS

Prekäre Verhältnisse: Schnee in der Obersteiermark

Evakuierungen



"Es brennt der Hut bei uns“, fasste Markus Ernst, Mitglied der Lawinenkommission Pölstal, die Lage vor Ort zusammen. „Probleme bereiten die extreme Neuschneezunahme, der Schneedeckenaufbau und die Windverfrachtungen“, so Ernst. Dazu komme, dass eine Lawine, die vor vier Jahren rund 50 Meter vor dieser Siedlung stehen geblieben war, den ganzen Schutzwald mitgenommen hatte. Eine abgehende Lawine würde eine Geschwindigkeit von bis zu 150 km/h aufnehmen: „Da bleibt nichts mehr stehen.“ Bürgermeister Alois Mayer: „Die Situation spitzt sich zu.“



Deswegen wurde die B 114 ab St. Johann bis Trieben gesperrt,so wie auch zahlreiche andere Straßen in der Obersteiermark wegen akuter Lawinengefahr gesperrt werden mussten. Allerdings: Einige Urlauber ignorierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Sperre und verließen Hohentauern in Richtung St. Johann - mitten durch die Lawinen-Gefahrenzone. Um das zu verhindern, wurden am Sonntag Schutzwälle aus Schnee mitten auf der Fahrbahn errichtet.

Straßensperren B146 Gesäusestraße zw. Hieflau und Liezen B138 Phyrnpassbundesstraße zwischen Liezen und Kirchdorf L738 Planneralmstraße L704 Sölktal ab Stausee KW Sölk B146 Gesäusestraße Admont / Hieflau Richtung Johnsbach u. Gstatterboden Verbindungsstraße zw. Johnsbach u. Bachbrücke/Gstatterboden B115 Eisenstraße Präbichl L117 amsau zwischen Pension Bartlbauer und Filzmoos ab KM12,8 Untertalstraße von Schladming kommend ab GH Tetter ins Untertal Obertalstraße von Schladming kommend ab Anwesen Windbacher ins Obertal Gemeindestraße Wildalpen nach Hinterwildalpen Gemeindestraße Wildalpen nach Rothwald L744 Mooslandlstrasse Eisenbahnkreuzung L715 Lausserstrasse zwischen Ober- und Unterlaussa Hochschwabstrasse zwischen Wildalpen und Weichselboden B320 Ennstal Bundesstraße zwischen Trautenfels und Espang L117 Pfaffensattel zwischen Semmering und Rettenegg L701 Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun (OÖ) B114 Triebenpass zwischen Trieben und St. Johann am Tauern Zufahrt nach Zwanzenbichl Ardningalmstrasse



Im Bereich Triebental wurden zwei Wohnhäuser evakuiert, das gesamte Siedlungsgebiet Hohentauern ist eingeschlossen. Betroffen sind hier 550 Personen, auch Urlauber. „Die Versorgung ist derzeit gesichert, im Ort gibt es einen praktischen Arzt mit Hausapotheke und ein Lebensmittelgeschäft. Und im Notfall kann eine Fahrspur für einen Notarztwagen aufgemacht werden“, so Bürgermeister Heinz Wilding. Freilich: "Es ist beklemmend, je länger die Sperre andauert, desto nervöser werden die Leute."

St. Johann am Tauern: Bilder aus dem Sperrgebiet

Insgesamt ist die Situation in der Obersteiermark sehr angespannt. Orte in mehreren Bezirken sind abgeschnitten, 1600 Menschen eingeschneit. Auch im Sölktal (Bezirk Liezen) sitzen 480 Menschen fest. Dort kamen auch Probleme mit der Trinkwasserversorgung dazu.

Aurelia Koppler aus Eisenerz im dichten Schneefall © Aurelia Koppler

Und auch in Leoben sind einige Ortschaften nicht erreichbar. Wobei es die Bewohner gefasst nehmen. „Früher war das ganz normal, dass wir ein Mal im Jahr eingesperrt waren“, erzählt Aurelia Koppler aus Eisenerz. Angst habe sie keine, denn die medizinische Versorgung sei durch das Gesundheitszentrum, das seit Samstagmittag geöffnet ist, gewährleistet. „Und zum Essen habe ich auch genug zu Hause.“ Durch die Katastrophenschutzabteilung wurde auch die ärztliche Versorgung in Mariazell sichergestellt.

Auch Florian Kain aus Wildalpen, ebenfalls eingeschneit, meint: „So eine Situation tritt alle ein bis zwei Jahre bei uns auf, daher sind die Bewohner darauf eingestellt. Es ist eben Winter und da muss man mit so etwas rechnen, vor allem, wenn es so viel schneit.“

Die Straßensperren erschweren allerdings die Einsatzbedingungen fürs Rote Kreuz. „Alle Dienststellen in der Obersteiermark wurden verstärkt“, so Peter Bauer, Dienstführender Offizier der Rettungsleitstelle.

Im Bereich des Grimmings drohte am Samstag ebenfalls eine Lawine abzugehen, die B 320 musste zwischen Trautenfels und Espang gesperrt werden. Auch der Zugverkehr wurde hier eingestellt.



Probleme bereitet den Lawinenkommissionen, dass es zum Teil gar keine Möglichkeit gibt, die Lage vor Ort zu besichtigen. „Unsere Besatzungen im Fliegerhorst in Aigen sind in Bereitschaft, um Erkundungsflüge, allenfalls Versorgungsflüge oder auch Lawinenabsprengungen aus der Luft sicherstellen zu können“, so Oberst Gerhard Schweiger vom Militärkommando.



Dass die Wettersituation dies bisher nicht zuließ, bereitet auch Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer Sorgen. „Der Wetterbericht weckt für morgen Hoffnung, weil da ein kurzes Fenster für Erkundungsflüge prognostiziert wird.“ Viele Straßensperren wurden vorsichtshalber verhängt, zu echten Versorgungsproblemen sei es noch nicht gekommen, so Schickhofer.



Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse gab es auch Unfälle. Am Samstag kam es zu einer Frontalkollision in Anger (Bezirk Weiz). Ein 35-Jähriger überholte einen Pkw und dürfte ein Räumfahrzeug übersehen haben. Es kam zur Frontalkollision. In Mürzzuschlag stürzte ein Pkw über die Böschung, der Lenker (26) wurde verletzt. Ein Zusammenstoß zwischen Pkw und Mariazellerbahn in St. Sebastian endete glimpflich.

