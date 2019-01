Bis Anfang Jänner lief das Weihnachts-Geschäft für steirische Tourismusbetriebe hervorragend, in der Obersteiermark trüben aktuelle Schneekapriolen aber so manches Tagesgeschäft.

Es waren tolle Vorzeichen für weitere touristische Weihnachtsrekorde in der Steiermark. Praktisch in allen steirischen Skigebieten gab’s rechtzeitig noch ausreichend Schnee, die Feiertage fielen günstig unter die Woche, sodass dieses Mal, wie Karl Fussi von den Murtaler Skibergen Kreischberg und Lachtal berichtet, viele Gäste schon am 21. oder 22. 12. angereist sind.