Ein 40 Tonnen schwerer Sattelzug blieb Donnerstagabend an einem steilen Anstieg in Wald am Schoberpass hängen und rutschte rückwärts ab.

Schreckensmomente in Wald am Schoberpass

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 40 Tonnen schwere Lkw rutschte fast ihn den Bach © Feuerwehr Wald am Schoberpass

Zu einer schwierigen Lkw-Bergung wurde die Feuerwehr Wald am Schoberpass am Donnerstagabend alarmiert. Ein mit 26 Tonnen Streusalz beladener Sattelzug blieb an einem steilen Anstieg im Graben der Liesing hängen, nachdem er durch sein Navigationsgerät auf eine falsche Straße kam. Das Streusalz sollte eigentlich als Nachschub zu der in Wald am Schoberpass stationierten Straßenmeisterei, direkt an der Bundesstraße B113, geliefert werden.