Kleine Zeitung +

Wald am Schoberpass Rettungseinsatz für Achtjährigen

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden in der Silvesternacht zu einem Notfall nach Wald am Schoberpass gerufen: Ein achtjähriger Bub litt an Atemnot und musste ins LKH Hochsteiermark in Leoben gebracht werden.