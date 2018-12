Einsatz in der Radmer: Eine 53-Jährige konnte aufgrund starker Schmerzen nicht mehr ins Tal abfahren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bergrettung war in der Radmer im Einsatz © APA/BARBARA GINDL

Mit zwei Begleitern unternahm am Sonntag eine 53-jährige Frau die relativ einfache Skitour auf den Gscheideggkogel zwischen dem Radmer- und dem Johnsbachtal. Bei der Abfahrt kam die Frau jedoch im Bereich der Pleschalm zu Sturz. Dabei verletzte sie sich am linken Knie. Die starken Schmerzen machten ihr eine Weiterfahrt zum Ausgangspunkt in der Radmer nicht mehr möglich. Daher verständigte ein Begleiter die Bergrettung Radmer.