Benefiz-Bikertreffen „Iron Road for Children“ zog 20.000 Besucher ins Zentrum der Montanstadt und spielte 60.000 Euro ein © Birnbaum

Mit der zweiten Auflage des großen Benefiz-Bikertreffens „Iron Road for Children“ setzte das Team um Mike Reiter, Philipp Maier, Andy Bäuchl und Flora Adelmann völlig neue Maßstäbe in der Montanstadt Leoben. Mit ihrem Megaevent am Hauptplatz konnten letztlich 60.000 Euro an freiwilligen Spenden in die Benefizkasse gespült werden. 20.000 Besucher wuselten durch das Zentrum von Leoben, insgesamt 3500 Bikes, US-Cars und Vespas brausten durch die City und die Region: Dieses Mal beteiligten sich auch Trofaiach und Kammern an dem sympathischen Spektakel. Alleine bei den verschiedenen Ausfahrten waren 1000 Fahrzeuge unterwegs. Bisher wurden 15 Benefizprojekte mit dem Erlös finanziell unterstützt. Damit die Veranstaltung reibungslos über die Bühne gehen konnte, waren 100 freiwillige Helfer im Einsatz.