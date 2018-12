Facebook

Elisabeth Pirker und Christine Hebenstreit von der Caritas in der Notschlafstelle © Andreas Schöberl

Just zu Weihnachten hat die Notschlafstelle "Haus Franziskus" der Caritas in Leoben (Steiermark) ein "1.000er-Jubiläum" verzeichnet: Für so viele Übernachtungen kamen bedürftige, meist obdachlose Menschen in die erst im vergangenen Februar eröffnete Sozialeinrichtung, teilte die Caritas der Diözese Graz am Freitag mit. Für Leiterin Elisabeth Pirker bedeute diese runde Zahl zugleich eine gute und eine schlechte Nachricht: "Wir sind froh, dass wir helfen können, aber wir sind für viele Menschen auch der Rettungsanker in einer ganz schwierigen Situation."