Die Jugend formatiert sich als „Leoben Ice Dragons“, dann geht es in die „Le Kings“ über © Richard Purgstaller

Neben Kings schlittern in Leoben nun auch Dragons übers Eis. Im vergangenen Jahr ist der gesamte Jugendbereich der damals noch „LE Kings“, in der Sportvereinigung Leoben (SV) zugefallen. Diese jungen Nachwuchsspieler spielen nun als „Leoben Ice Dragons“ am Feld.

„In den letzten Jahrzehnten war es oft schwierig, die jungen Leobener zum Eishockeyspielen zu bringen. Wir wollen jetzt wirklich Fuß fassen“, so Karl Gasser, einer der Trainer.