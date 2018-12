Die Kinderfreunde veranstalten 2019 erstmals in Spielberg die „Stadt der Kinder“. Am Red-Bull-Ring übt sich der Nachwuchs in Demokratie, auch für Kinder aus dem Bezirk Leoben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Projektvorstellung gestern am Ring: Manfred Lenger, Barbara Binder, Wolfgang Moitzi, Bibiane Puhl, Klaus Rainer und Christian Reiner © Sarah Ruckhofer

In Graz ist es bereits seit Jahren ein Erfolgskonzept, in Kapfenberg nahmen im Vorjahr mehr als 800 Kinder teil: Die „Stadt der Kinder“, eine Idee der steirischen Kinderfreunde, findet in den Osterferien 2019 erstmals auch im Murtal statt. Am Red-Bull-Ring in Spielberg bauen sich Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren innerhalb von fünf Tagen ihre eigene Stadt: Mitmachen kann jeder.