Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Christkindlmarkt am Leobener Hauptplatz war wieder ein Magnet © Andreas Schöberl-Negishi

Zu viel Jahrmarktstimmung, und zu wenig weihnachtliche Beschaulichkeit – das seien die beiden wesentlichsten Kritikpunkte, die er von Leobenern gehört habe, meint FP-Vizebürgermeister Daniel Geiger. Das Adventdorf am Leobener Hauptplatz, sei „nur auf Kommerz ausgerichtet, eine einzige Ansammlung an Glühweinständen und es gebe zu wenig Rahmenprogramm“, führt Geiger aus. Er habe den Vorschlag, den Christkindlmarkt in Zukunft vom Hauptplatz in den Glacis-Park zu verlegen, von Bewohnern öfters gehört und finde ihn gut, meint Geiger.