Rasen zerstört Wieder tobte sich Autofahrer auf Fußballplatz aus

In St. Peter/Freienstein haben Unbekannte den örtlichen Fußballplatz mit seinem Auto in Mitleidenschaft gezogen. In Gleisdorf ereignete sich nur wenige Tage zuvor ein ähnlicher Fall auf dem Sportplatz der Neuen Mittelschule.