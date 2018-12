Kleine Zeitung +

Herzinfarkt in Praxis Obersteirischer Arzt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Sein Patient hatte in der Praxis einen Herzinfarkt erlitten und war wenige Tage später gestorben. Der Hausarzt war im Mai freigesprochen worden und wurde in einer Prozessneuauflage am Dienstag in Leoben schuldig gesprochen.