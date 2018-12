Die Abteilung Wasserdienst der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt veranstaltete am mit ihren Einsatztauchern und -schwimmern das traditionelle Weihnachtsschwimmen auf der Mur.

Für die Feuerwehrleute ging es ins Wasser © FF Leoben-Stadt (Demmerer)

Einmal im Jahr zieht es die Einsatztaucher und -schwimmer der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt zum traditionellen Weihnachtsschwimmen auf die Mur. Mit ihrem Christbaumfloß und der Zillenbegleitung schwammen die Einsatztaucher nun am Montagabend von der Pegelmessstelle am Mareckkai in Waasen zur Waasenbrücke. Der Kommandant der FF Leoben-Stadt, Gerhard Wurzer, konnte dort eine große Besucherschar willkommen heißen, die das Christkind und die Taucher mit viel Applaus bedachte.