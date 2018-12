Am Dienstag, dem 18. Dezember, ist Generalprobe. Am Donnerstag, dem 20. Dezember, findet die Premiere der „Lustigen Witwe“ im Stadttheater Leoben statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Hauptdarsteller: Corina Koller und Severin Praßl © Rudolf Thausing

Auch heuer gelang es, den bekannten Regisseur Christian Thausing für die Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehar ins Boot zu holen. Gemeinsam mit seinem Ausstattungsteam Magdalena Wiesauer und Isabel Toccafondi, die vergangenes Jahr die Operette Leoben so fabelhaft kostümiert hat, bringt er wieder Glanz und Glamour ins Leobener Stadttheater.

In der Titelrolle kehrt die Wagner-Stipendiatin 2019 Corina Koller mit einem Rollendebut zurück an das Theater ihrer Heimatstadt Leoben. Ihr zur Seite steht mit Severin Praßl ein spielfreudiger mit tenoralem Schmelz überzeugender Graf Danilo. In den weiteren Rollen sind Anita Vozsech, Dimitri Shelkunow, Stefan Jovanovic, Janos Mischuretz und Tino Sekay zu erleben. Als Camille de Rossillon steht Martin Fournier auf der Bühne.

Auch heuer ist der Chor der Musikschule Leoben unter der Leitung von Susanne Kopeinig zu erleben und Choreografin Heidi Hödl verwandelt das Theater ins Cabaret Maxim. Die musikalische Leitung übernimmt Christian Riegler.

Aufführungen: 20. Dezember: 19.30 Uhr; 27. und 28. Dezember sowie 31. Dezember und am 3. Jänner 2019.