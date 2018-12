Was, wann, wo?Das bieten die kommenden Tage in der Region an Attraktionen

So spielt etwa die Eisenerzer Stangl Blos mit Thomas und Helmut Stangl wieder für einen guten Zweck am Leopoldsteinersee. Aber auch sonst hat das Wochenende einiges zu bieten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stangl Blos mit Thomas und Helmut Stangl (von links) © KK

DONNERSTAG, 13.12.

LEOBEN. Adventmarkt Leoben. Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Programm täglich ab 15 Uhr.

LEOBEN. Verein Achterbahn – Selbsthilfegruppe. Plattform von und für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat (außer an Feiertagen). Sozialpsychiatrische Tagesstruktur, Homanngasse 7-9, von 15.30 bis 18 Uhr. Tel. 0676-929 55 82.

LEOBEN. Jackpot – Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Raum im Puls der Zeit, Franz-Josef-Straße 11, von 9.15 bis 10.45 Uhr. Tel. (05) 08 08 56 14.

LEOBEN. Festlicher Weihnachtsschmuck. Kreativworkshop ab acht Jahren. MuseumsCenter/Kunsthalle, Kirchgasse 6, 15.30 Uhr, Anmeldung erforderlich. Tel. (03842) 40 62-408.

ST. MICHAEL. Adventkonzert der Musikschule St. Michael. Volkshaus, 18 Uhr.

TROFAIACH. Frühgeborenentreff. Elternberatungszentrum, 9.30 Uhr.

TROFAIACH. Steirischer Seniorenbund – Adventfeier. Mit Lesung und musikalischer Umrahmung. Gasthaus Unterdechler, Hafning, 16 Uhr.

TROFAIACH. Mütter/Elternberatung. Elternberatungszentrum, 14 Uhr.

FREITAG, 14.12.

LEOBEN. Adventmarkt Leoben. Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Programm täglich ab 15 Uhr.

LEOBEN. Auf Tuchfühlung mit der Natur. Adventliche Fackelwanderung mit Bettina Mirtner-Lausecker. Bergmannsdenkmal Seegraben, von 14.30 bis 18 Uhr. Tel. 0676-355 75 74.

LEOBEN. Erste anwaltliche Auskunft Obersteiermark. Bitte um Voranmeldung unter Tel (03842) 44 159. Anwältin Astrid Seitweger, Massenbergstraße 22, 14 bis 17 Uhr.

LEOBEN. OldSchoolBasterds. Finest 50s Christmas Music. MuseumsCenter/Kunsthalle, Kirchgasse 6, 19.30 Uhr.

LEOBEN. Freedom Gospel & Soul Singers. With Live-Band. The Spirit of Life. Stadttheater, Homanngasse 5, 19.30 Uhr. Tel. (03842) 802 16 02.

EISENERZ. Tag der offenen Tür. Advent-Ausstellung Raudisgund Tobias, Flutergasse 10, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 20 Uhr.

TROFAIACH. Geburtsvorbereitung. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c, 10 Uhr.

TROFAIACH. Advent im Schlosspark. Schloss Stibichhofen, von 15 bis 20 Uhr.

SAMSTAG, 15.12.

LEOBEN. Adventmarkt Leoben. Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Programm täglich ab 15 Uhr.

KAMMERN. Erlebniskonzert des Musikvereins Kammern. EU in Klängen. Eine musikalische Reise durch Europa. Heimatsaal, 19.30 Uhr.

MAUTERN. Tag der offenen Tür in der neuen Dienststelle der Bergrettung Mautern, ehemaliges GH Felsenkeller, Musik: Familienmusik Schneeberger. Beginn: 10 Uhr.

ST. MICHAEL. Weihnachtsfeier der Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe Leoben. Kaserne, Brunn 13, 14 Uhr.

TROFAIACH. Handball Trofaiach – HLA Herren. ATV Trofaiach gegen UHC Hollabrunn. Sporthalle, Gößgrabenstraße, 19 Uhr.

TROFAIACH. Advent im Schlosspark. Schloss Stibichhofen, von 15 bis 20 Uhr.

TROFAIACH. Wintermärchen im Schlosspark. Geschichten für Kinder. Schloss Stibichhofen, Rebenburggasse 2, 15.30 Uhr und 17 Uhr.

SONNTAG, 16.12.

LEOBEN. The Christmas Gospel. Die besten Stimmen der Südstaaten aus den USA. Vorweihnachtliche Stimmung mit Gospels und Spirituals. Pfarrkirche Donawitz 19 Uhr.

LEOBEN. Weihnachtsturnen. Turnvorführungen der Sportunion Leoben. Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe „Past Tense“. Tombola. Sporthalle Donawitz, Kerpelystraße 11, 15 Uhr.

EISENERZ. Still uman See. Das „Stangl Blos Christkindl“ is auf Adventroas am Leopoldsteinersee (Seeausfluss). Benefizkonzert. 15 Uhr. Tel. 0664-162 21 75.

ST. STEFAN. Advent mit dem Chor „Primavera“. „Zünde an (d)ein Licht.“ Gäste: Christine Brunnsteiner als Sprecherin und die Lobminger Klarinettenmusi. Pfarrkirche, 19 Uhr. Benefizkonzert für die Aktion der Kleinen Zeitung „Steirer helfen Steirern“.

TRABOCH. Adventkonzert der Singgemeinschaft Traboch. „Im Dunkel naht die Weihnacht.“ Musik: Seckauer Turmbläser. Festsaal der Gemeinde, 19 Uhr.

TROFAIACH. Handball Trofaiach – WHA Damen. ATV Trofaiach – Wiener Neustadt. Sporthalle, Gößgrabenstraße, 18 Uhr.

TROFAIACH. Advent im Schlosspark. Kasperltheater der Theatergruppe Trofaiach um 15, 16 und 17 Uhr. Schloss Stibichhofen, Rebenburggasse 2, 15 bis 20 Uhr.

VORDERNBERG. Adventkonzert. Mit den Vordernberger Kulturvereinen und dem Kindergarten Vordernberg. Pfarrkirche, 17 Uhr