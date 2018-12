Christbäume in Eisenerz wurden umgeblasen. Mehr als 50 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der vom Sturm zu Fall gebrachte Christbaum wurde gleich am Bergmannplatz in Eisenerz zerkleinert © LR Rudi Haberl

Es war gegen Mittag am Dienstag als eine Sturmböe den Christbaum am Bergmannplatz in Eisenerz zum Umstürzen brachte. Glücklicherweise sei zu diesem Zeitpunkt gerade niemand unterwegs gewesen, auch umliegende Häuser seien nicht beschädigt worden, hieß es bei der Stadtgemeinde Eisenerz.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.