Am späten Dienstagnachmittag kam es in Leoben-Leitendorf zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw.

Die verletzte 85-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins LKH Hochsteiermark in Leoben gebracht © Andreas Schöberl-Negishi

Gegen 16.50 Uhr wollte am Dienstag eine 85-jährige Leobenerin zu Fuß von der Bahnstraße kommend die Kärntner Straße in Richtung Ferdinand-Hanusch-Straße überqueren. An dieser Stelle gab es keinen Schutzweg.