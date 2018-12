Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

2015 wurde die ehemalige Baumax-Halle in Leoben-Lerchenfeld in ein Flüchtlingsquartier umfunktioniert © Andreas Schöberl-Negishi

Das ehemalige Flüchtlingsquartier in der alten Baumax-Halle in Lerchenfeld beschäftigt nun FP-Innenminister Herbert Kickl: SP-Nationalratsabgeordnete Birgit Sandler richtete gestern an ihn eine Anfrage. „60 Container, die derzeit auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Baumax-Gebäude stehen, bereiten großes Aufsehen und Verwirrung in der Stadt“, so Sandler. Niemand wisse darüber Bescheid, wie lange diese dort schon stehen beziehungsweise für welchen Zweck diese Container dort aufgestellt wurden.