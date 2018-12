Gestern wurde in Leoben die neu errichtete Müllerbrücke, die Leoben mit Proleb verbindet, für den Verkehr freigegeben.

Durchgeschnitten: Helga Ahrer, Maximilian Jäger, Ewald Jantscher, Anton Lang (v.l © Andrea Walenta

Brücken symbolisieren eine Verbindung. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit wichtig, und die Müllerbrücke verbindet die Proleber Siedlung mit Judendorf“, meinte gestern Maximilian Jäger, Leobens Vizebürgermeister.

Nach etwa siebenmonatiger Bauzeit wurde die Müllerbrücke gestern offiziell dem Verkehr übergeben. Damit gehören Verkehrsbehinderungen und Tonnagenbeschränkungen, aber auch Einschränkungen für die Anrainer der Vergangenheit an.

Ewald Jantscher, Regionalleiter der ÖBB-Infrastruktur, erklärte gestern: „Die Neue Müllerbrücke verfügt über drei Fahrspuren, bisher waren es nur zwei, eine Linksabbiegespur Richtung Süden ist dazu gekommen. Außerdem wurden die Bushaltestellen in diesem Bereich neu errichtet. Da die Brücke aufgrund von höheren Sicherheitsstandards 70 Zentimeter höher angelegt ist, wurde auch die südliche Anbindung der Brücke leicht angehoben.“ Jantscher bedanke sich auch bei den Anrainern, die während der Bauphase großes Verständnis gezeigt haben.

