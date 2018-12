Renate Schmidt: Bilanz über ein Jahr Arbeit im „Wunderhaus“

Renate Schmidt, Verein Wendepunkt Leoben, zieht Bilanz über die Arbeit und konkrete Hilfe für Menschen am Rande der Gesellschaft.

Renate Schmidt, Obfrau des Vereins Wendepunkt Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Hoffnung, Mut und Freude austeilen: das tun wir am liebsten“, bekräftigt Renate Schmidt, Obfrau des Vereins Wendepunkt Leoben. Auch die konkrete Hilfe sei wichtig: „Oft werden Lebensmittel zu Überlebensmitteln“, weiß Schmidt, die seit zwölf Jahren eine Tagesstätte für Menschen am Rande der Gesellschaft in der Franz Josef-Straße betreut.