Finanzstadtrat Willibald Mautner (l.) und Bürgermeister Kurt Wallner präsentierten das Budget © Walenta

Die Finanzierung der Gemeinden wird immer schwieriger. Auch wenn wir eine gute Konjunktur haben, gibt es keine große finanzielle Steigerung, weil die Kommunalsteuer nach Köpfen berechnet wird und nicht nach der Wertschöpfung,“ meinte gestern Leobens Bürgermeister Kurt Wallner. Durch die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt seien aber immer weniger Köpfe notwendig. Auch beim Finanzausgleich gehöre die Steiermark nicht zu den Gewinnern, daher werden Bedarfszuweisungen, für die in Leoben Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer zuständig sei, immer wichtiger, so Wallner.

Der Voranschlag für das kommende Jahr sieht insgesamt, also ordentlicher und außerordentlicher Haushalt zusammen, in Leoben etwa 97 Millionen Euro vor, wobei der Löwenanteil dem ordentlichen Haushalt mit fast 80 Millionen Euro zufällt. Im außerordentlichen Haushalt sind etwa 17 Millionen Euro veranschlagt.

