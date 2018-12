Facebook

Opferstockdiebe trieben am Samstag in Hieflau ihr Unwesen. Die unbekannten Täter brachen in der unversperrten Kirche die Opferstocklade auf und stahlen Bargeld. Außerdem drangen sie noch in die nahegelegene Kapelle Wandau ein. Dort schraubten sie ein Festergitter ab und gelangten so in das Innere der Kapelle - auch dort hatten sie es auf den Opferstock abgesehen. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei unbekannt.