Eisenerz Wagen prallte gegen Viadukt: Lenker schwer verletzt

Auf der B115 in einer Bahnunterführung kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Unfall. Ein Kastenwagen war in die Mauer eines Viadukts gekracht, der Lenker wurde schwer verletzt. Er wurde mit Notarzt nach Bruck gebracht.