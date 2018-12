Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sarah Reitbauer ist 25 Jahre alt und wohnt in Leoben. Ihre Leidenschaft: Schminken der etwas anderen Art © Sarah Reitbauer

In einem halben Jahr fast 10.000 Follower auf Instagram gewinnen – das soll doch einmal einer nachmachen. „Ich glaube, ich hatte einfach riesiges Glück“, meint Sarah Reitbauer (25) aus Leoben. Sie studiert Anglistik in Graz, hat schon bald ihren Master in der Tasche, und lebt ein ganz besonders Hobby aus, das im Netz begeistert: Facepainting und kreatives Make-Up.