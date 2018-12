Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Petra Del Medico (29) aus Leoben hat eine kreative Ader und eine Menge Fingerspitzengefühl © Andreas Schöberl-Negishi

Blütenweiß und bunt funkelnd gleichzeitig präsentiert sich das Winterwunderland den Passanten, das Petra Del Medico (29) in die Auslage von Taxi Müller in der Sauraugasse 7 in Leoben gezaubert hat. Die Taxilenkerin ist gelernte Visagistin und Make Up-Artistin.