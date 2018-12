Facebook

Verleihung des ÖGUT-Umweltpreises an die Vertreter der Stadtgemeinde Trofaiach mit Bürgermeister Mario Abl und Erich Biberich © KK

Die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik vergibt jährlich den ÖGUT-Umweltpreis. Mit dem Preis werden Beteiligungsprojekte und zivilgesellschaftliche Initiativen ausgezeichnet, in denen öffentliche Anliegen in innovativer und vorbildhafter Weise verhandelt und umgesetzt werden. In diesem Jahr durfte sich die Stadtgemeinde Trofaiach mit der Firma nonconform in der Kategorie „Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement“ über den Hauptpreis freuen.

Hohe Vorbildwirkung

„Das in Trofaiach angewandte partizipative Prozessdesign ist sehr innovativ, breit aufgesetzt und hat hohe Vorbildwirkung für andere Gemeinden. Hervorzuheben ist, dass hier neben der aktiven Teilhabe von Bewohnern auch Liegenschaftseigentümer in den Prozess eingebunden wurden“, begründete die hochkarätige Jury ihr Urteil.