Am Mittwoch wurde in eine ebenerdige Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Göss eingebrochen. Gestohlen wurden Kredit- und Bankomatkarten. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist noch unklar.

Der oder die Täter haben die Terrassentür aufgebrochen und sind auf diesem Weg in die Wohnung gelangt © Rainer Fuhrmann

Einen Einbruch hat es am Mittwoch in Leoben-Göss gegeben. In einem Siedlungsgebiet brachen bisher unbekannte Täter in eine ebenerdige Wohnung in einem Mehrparteienhaus ein.