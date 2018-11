Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Unfall ereignete sich bei der Zufahrt zum Fachmarktzentrum Leoben © Isabella Jeitler

Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in Leoben auf der Kärntner Straße in Richtung Hinterberg. Bei der Kreuzung Kärntner Straße – Zufahrt zum Fachmarktzentrum Leoben reihte er sich am linken Abbiegestreifen ein und wollte in weiterer Folge nach links zum Fachmarktzentrum fahren.