Der Krampustag wird in Trofaiach wieder zu einem kinder- und familienfreundlichen Spektakel.

Die Trofaiacher Teufel sind am 5. Dezember in der Stadt unterwegs © KK

Die Trofaiacher Teufel laden heuer am Mittwoch, dem 5. Dezember, um 18 Uhr zu ihrem kinder- und familienfreundlichen Krampusspiel auf dem Hauptplatz. Der Krampustag hat in Trofaiach in dieser Form große Tradition.

Die Truppe der Trofaiacher Teufel um Obfrau Gaby Brandl präsentiert das Krampusspiel „Das Buch der düsteren Legenden“.

Untermalt mit Licht- und Pyroeffekten bekommen die Besucher am Hauptplatz vor allem ein kindgerechtes Programm geboten. Für die Jüngsten wird auch der Nikolaus seine Runden ziehen und von den Trofaiacher Teufeln gesponserte Krampussackerl verteilen.

Zwei Gastgruppen

Als Gastgruppen mit dabei sind die „Fürsten der Finsternis“ sowie die „Reiting Teufl“ – beide Gruppen kommen ebenfalls aus Trofaiach. Nach der Veranstaltung klingt der Abend bei stimmungsvoller Musik aus. Kulinarisch umrahmt wird das Krampustreiben von zahlreichen Standln, an denen für das Wohlbefinden der Besucher gesorgt wird. Neben einigen Auftritten in der Region wird das Krampusspiel zwei Mal auswärts aufgeführt.