Eigene Familie bestohlen Ehefrau stahl Geld und zündete danach Wohnung an

58-Jährige aus dem Libanon wollte mit Brandstiftung in der eigenen Wohnung in Leoben den Diebstahl verschleiern. Motiv dürfte in der Spielleidenschaft der Frau liegen.