Paul Pizzera (l.) und Otto Jaus werden Samstag und Sonntag in Leoben für Furore sorgen © Jürgen Fuchs

DONNERSTAG, 29.11.

LEOBEN. Vorspielstunde der Celloklasse Heinz Moser. Musik- und Kunstschule, Langgasse 21, 18 Uhr.

LEOBEN. Jackpot – Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Raum im Puls der Zeit, Franz-Josef-Straße 11, von 9.15 bis 10.45 Uhr. Tel. (05) 08 08 56 14.

LEOBEN. Adventmarkt Leoben. Wo das Christkind zu Hause ist. Programm in der Adventstadt täglich ab 15 Uhr. Öffnungszeiten Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Gastronomie jeweils bis 22 Uhr.

LEOBEN. Ein Stern in dunkler Nacht. Kreativworkshop. MuseumsCenter/Kunsthalle, Kirchgasse 6, 15.30 Uhr, Anmeldung erforderlich. Tel. (03842) 40 62-408.

KAMMERN. Lesung mit Gottfried Hofmann Wellenhof. Heiteres und Besinnliches zum Advent. Pfarrsaal, 18 Uhr.

TROFAIACH. Hommage a Duke Ellington. Soiree. Museumsdepot, Friedhofgasse 6, 19.30 Uhr. Tel. 0699-13 00 52 02.

TROFAIACH. Tower of Songs. Pfarrsaal, 19 Uhr.

TROFAIACH. Advent- und Weihnachtsausstellung im Keramikatelier Gertraud Schindelbacher. Windischbühel 46, von 14 bis 19 Uhr. Tel. 0664-73 48 93 95.

EISENERZ. Eröffnung der Krippenstadt. Adventmarkt und Adventstunde im Innerberger Gwerkschaftshaus. Der Markt öffnet um 10 Uhr, um 17 Uhr musizieren die Hartlmusi, die Wichtelkinder vom Musikkindergarten, Singkreis der VS, und die „Wir für uns-Damen“. Moderation: Christine Brunnsteiner.

FREITAG, 30.11.

LEOBEN. Erste anwaltliche Auskunft Obersteiermark. Um Voranmeldung unter Tel. (03842) 43 6 48 wird gebeten. Anwalt Christian Puchner, Franz Josef Straße 4, von 14 bis 17 Uhr.

LEOBEN. Der Zauberer von Oz. Ein temporeiches Märchenabenteuer, aufgeführt von „Theater mit Horizont“. Stadttheater, Homanngasse 5, 16.30 Uhr. Tel. (0316) 871 871 11.

LEOBEN. Vereinigung der Leobener Mineralienfreunde. Thema: Mezica. Referent: Aleksander Recnik. Hörsaal des Institutes für Geowissenschaften, 18.30 Uhr.

LEOBEN. „Cool-Tour“ Jazz Nights 2018. Jazz-Livekonzert. Cafe Mitt’n drin, Peter Tunner Straße 4, 19 Uhr, Tori Trio feat. Ajda Sticker. Tel. 0676-844 44 05 55.

LEOBEN. Adventmarkt im Brunnhöfl – Stift Göss. Stiftskirche Göss, von 16 bis 19 Uhr. Tel. (03842) 432 36-30.

EISENERZ. Obersteirischer Jodel-, Sänger- und Musikantenstammtisch. Erzbergbräu, Trofengbachgasse 2, 19 Uhr. Tel. 0664-320 23 40.

MAUTERN. 5. Mauterner Adventmarkt. Handwerk, Kunst und Kulinarik aus und um Mautern. Musik und Gesang, Adventmarktkaffeehaus. Kinderprogramm. Klosterinnenhof und Klostergebäude, 14 bis 20 Uhr.

ST. PETER-FREIENSTEIN. Adventeröffnung. Der Elternverein schenkt Kindertee und Glühwein aus, und es gibt die Möglichkeit, selbst gebundenen Adventkränze zu kaufen. Der Erlös kommt zu 100 Prozent den Schülerinnen und Schülern der VS St. Peter-Freienstein zu Gute. 18 Uhr.

TROFAIACH. Advent- und Weihnachtsausstellung im Keramikatelier Gertraud Schindelbacher. Windischbühel 46, von 14 bis 19 Uhr.

SAMSTAG, 1.12.

LEOBEN. Hl. Messe mit Adventkranz-Segnung. Klosterkirche, Gösserstraße, 9 Uhr.

LEOBEN. Familien-Adventbrunch mit Kinderprogramm & Kinderbetreuung. Die Stube, Kreuzfeldweg 3/Living Campus, von 8 bis 12 Uhr. Tel. 0660-729 24 00.

LEOBEN. Adventauftakt mit Adventkranzsegnung. Der Polizeimusikverein Leoben veranstaltet gemeinsam mit der Pfarre Donawitz einen Adventauftakt in der Kirche Donawitz, 17 Uhr.

LEOBEN. Adventmarkt im Brunnhöfl – Stift Göss. Stiftskirche Göss, von 16 bis 19 Uhr. Tel. (03842) 432 36-30.

LEOBEN. Paul Pizzera und Otto Jaus. Programm „unerhört solide“. Sporthalle Donawitz, Kerpelystraße 11, 19.30 Uhr, Ausverkauft!

LEOBEN. Adventkonzert. Mit dem Stadtchor Leoben und dem Ulrichschor Seiz als Gastchor. Gustav Adolf-Kirche, 19.30 Uhr.

HIEFLAU. Barbaramesse und Adventkranzsegnung. Pfarrkirche, 18 Uhr.

KRAUBATH. Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung. Mit dem Kirchenchor und Weihnachtsgeschichten von Erika Braunhuber. Kirchplatz, 17.30 Uhr.

KRAUBATH. Weihnachtsmarkt mit den Jungmusikern des MV und Walter Sägarz. Dorfsaal, von 9 bis 17.30 Uhr.

MAUTERN. Adventkranzsegnung. Klosterkirche, 16 Uhr.

MAUTERN. 5. Mauterner Adventmarkt. Handwerk, Kunst und Kulinarik aus und um Mautern. Musik und Gesang, Adventmarktkaffeehaus. Kinderprogramm. Klosterinnenhof und Klostergebäude, 14 bis 20 Uhr.

ST. MICHAEL. Advent im Dorf. Eintritt frei. Dorfplatz, von 14 bis 19 Uhr.

TROFAIACH. Bauernmarkt. Neuer Hauptplatz, von 8 bis 12 Uhr.

TROFAIACH. Improvisationskonzert Klingender Adventkalender. Manfred Tausch und Ulrich Walter (Kunstuniversität Graz). Rupertikirche, 19.30 Uhr.

TROFAIACH. Handball. ATV Trofaiach gegen Union St. Pölten. Sporthalle, Gößgrabenstraße, 19 Uhr.

TROFAIACH. Kathreintanzfest. Veranstalter: ARGE Volkstanz Stmk und der Alpenverein Trofaiach. Alpenvereinshaus, Langefelderstraße 81, 19 Uhr.

VORDERNBERG. Barbarafeier. Die Knappschaft Vordernberg lädt alle Freunde des bergmännischen Brauchtums herzlichst ein. Barbarasäle, 9 Uhr.

VORDERNBERG. Traditioneller Barbaramarkt. Zahlreiche Hobbykünstler mit Raritäten im ehemaligen Infozentrum des Vereins „Steirische Eisenstraße“, Kastenhaus, Viktor Zackstraße 1. Von 9 bis 16 Uhr.

SONNTAG, 2.12.

LEOBEN. Adventmarkt der Frauenrunde. Pfarre Hinterberg, von 9 bis 9.45 Uhr und von 11 bis 12 Uhr.

LEOBEN. Adventmarkt im Brunnhöfl – Stift Göss. Stiftskirche Göss, von 16 bis 19 Uhr. Tel. (03842) 221 48,

LEOBEN. Paul Pizzera und Otto Jaus. Programm „unerhört solide“. Sporthalle Donawitz, Kerpelystraße 11, 18 Uhr, Zusatztermin! Tel. (03842) 802-1602.

LEOBEN. Adventkranzsegnung. Pfarre Lerchenfeld, Karrergasse 10, 10 Uhr.

KRAUBATH. Adventsingen. Mit der Bläsergruppe des MV Kraubath, Familienmusik Schneeberg, Gesangsverein Kraubath. Eintritt freie Spende. Pfarrkirche, 19.30 Uhr.

ST. MICHAEL. Weihnachtswunschkonzert mit der Marktmusikkapelle St. Michael. Gemeindeamt, 15 Uhr.

ST. PETER-FREIENSTEIN. Weihnachtsmarkt. Bastelrunde St.Peter-Freienstein. Schloss Friedhofen.

TROFAIACH. Adventsingen der Chorgemeinschaft Trofaiach. Rupertikirche, 17 Uhr.

TROFAIACH. Nikolo im Park. Stadtpark, 16 Uhr. Tel. (03847) 22 55-262.

VORDERNBERG. Sänger- und Musikantenstammtisch. Gasthaus „Am Schauplatz“, 17 Uhr.