A9 bei St. Michael Alko-Lenkerin krachte in illegalen Sondertransporter

Bei der Verkehrsspinne St. Michael, wo die A9 und die S35 zusammenlaufen, passierte der Unfall. © Johanna Birnbaum

Montagnacht gegen ein Uhr fuhr ein 50-jähriger Serbe mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der A9 aus Linz kommend in den Knoten St. Michael ein. Er wollte in der Folge auf die S6 in Fahrtrichtung Wien weiterfahren. Zur gleichen Zeit fuhr eine 54-Jährige aus dem Bezirk Leoben mit ihrem Pkw von der S36 kommend in den Knoten St. Michael ein. Als der Serbe gerade die Kreuzung zur Auffahrt auf die S6 passieren wollte, fuhr die 54-Jährige hinten auf den Sattelanhänger auf.