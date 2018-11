Facebook

Ab morgen Abend leuchtet der Brucker Schlossberg in orange © Ulf Tomaschek

Die Brucker sind es ja gewöhnt, dass der Schlossberg mit Einbruch der Dunkelheit zu leuchten beginnt. Neu ist, dass er ab Sonntag Abend 16 Tage lang ausschließlich orange leuchtet, ebenso der Schwammerlturm in Leoben. Das haben die beiden Bauwerke übrigens mit den Niagarafällen, dem Tafelberg in Südafrika oder der Meerjungfrau in Kopenhagen gemeinsam. Hintergrund ist die UNO-Kampagne „Orange the World“, die auf Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam machen will.

