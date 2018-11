Die „Diablo Pass“ lädt Samstag, den 24. November, am Bergmannplatz zum diesjährigen Krampusspiel.

Alle zwei Jahre lädt die „Diablo Pass“ Eisenerz zum Krampusspiel und wechselt sich so mit dem Krampuslauf der „Erzberg Teifln“ ab, die im nächsten Jahr wieder laufen © KK

Seit Wochen wird geprobt, ohne Kostüme und auch mit Fellkleidung und schweren Krampusmasken. Und ja, alle Klischees, die mit Krampus und Nikolaus in Verbindung gebracht werden, werden auch erfüllt: Der Krampus ist der finstere Geselle, der die Schlimmen bestraft, und der Nikolaus ist der Retter in der Not und belohnt die Braven.

