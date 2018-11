In der Leobener Innenstadt starten jetzt Max Wieser Senior und Max Wieser Junior mit dem großen Wohnbauprojekt „Riverpark“ durch.

Max Wieser Senior und Max Wieser Junior entwickelten Wohnbauprojekt „Riverpark“ in Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Der Name „Riverpark“ ist bei dem jüngsten Wohnbauprojekt von Max Wieser Senior und Max Wieser Junior aus Leoben Programm: Sie werden an der Mühltalerstraße im Zentrum Leobens ein neues Wohnobjekt errichten, das sich bis ans Murufer erstreckt und den terrassenförmig angelegten Grund bis zum Fluss mitnützen wird. „Wir planen, in insgesamt vier einzelnen, neuen Baukörpern etwa 30 Wohnungen zu errichten“, erzählen Max Wieser Senior und Max Wieser Junior.