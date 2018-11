Der Vorfall am Leobener Hauptplatz ist auf einem Überwachungsvideo zu sehen. Die beiden Polizeibeamten fühlen sich nicht schuldig. Heute wird der Prozess wegen Körperverletzung und Amtsmissbrauchs am Landesgericht Leoben fortgesetzt.

Am Donnerstag wird der Prozess gegen die beiden Polizeibeamten am Landesgericht Leoben fortgesetzt © Andreas Schöberl-Negishi

Am Donnerstag, dem 22. November, wird am Landesgericht Leoben die Hauptverhandlung gegen jene zwei Polizeibeamte fortgesetzt, denen die Staatsanwaltschaft Leoben, im Hinblick auf den Erstangeklagten das Vergehen der Körperverletzung unter Ausnützung einer Amtsstellung sowie beiden angeklagten Polizeibeamten das Verbrechen des Missbrauchs der Amtsgewalt zur Last legt.