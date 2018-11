Kärnten Prozess: Gerichtsangestellte veruntreute Geld aus Verwahrstelle

Kärntnerin steht am heutigen Dienstag in Leoben vor Gericht. Laut Anklage hat sie aus der Verwahrungsstelle des Landesgerichtes Klagenfurt jahrelang Geld veruntreut. Sie arbeitete nun nicht mehr am Gericht.