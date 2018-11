Facebook

Der Kindergarten in St. Peter-Freienstein © Gerhard Walenta

Das neue Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, das aktuell in Begutachtung ist und ab Herbst 2019 in Kraft treten soll, macht schon jetzt vielen Kindergartenpädagoginnen Sorgen. So auch jenen im Kindergarten St. Peter-Freienstein. Das neue Gesetz sieht nämlich vor, dass Kinder, die zwischen September und Dezember drei Jahre alt werden, bereits im Herbst, also zu Beginn des Kindergartenjahres, im „Regelkindergarten“ einsteigen können. Das heißt, dass es dort dann auch zweijährige Kinder gibt. „Für uns wird das aber auch heißen, dass wir noch mehr Kinder betreuen müssen, die noch zu wickeln sind“, erklärt das Kindergartenteam mit Leiterin Ulrike Seibert.

