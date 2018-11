Facebook

Marina, Julia, Selina und Fjolla (v.l.) waren ebenso wie ihre Kollegen mit Feuereifer bei der Sache © Andrea Walenta

Bereits zum fünften Mal nahmen gestern 19 Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrgangs die Herausforderung an, sich im Rahmen der „Styrian Challenge“ mit einem wirtschaftlichen Thema der besonderen Art auseinanderzusetzen.

In allen Handelsakademien der Steiermark lautete das Thema gleich, und gestellt wurde es von Rudi Lackner, Geschäftsführer des Cafe Kaiserfeld, in Graz. Er möchte einen Pop Up Store errichten – also ein leer stehendes Geschäft mit einem besonderen Angebot bespielen – und braucht dafür ein Konzept. Dieses sollen die Schüler mit ihren Ideen im Rahmen der Challenge entwickeln. Also welches Angebot gewünscht wird, vom Trinken übers Essen bis zu Ausstattung und Design des Lokals. Auch Namensvorschläge, wie der Pop Up Store heißen soll, sind gefragt. Und neben dem Angebot geht es auch um Erlebnisse.

