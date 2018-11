Traditioneller Start des erweiterten "Mur-Mürz Top Skipass" in die Saison. Neu dabei sind Turnau und Hohe Veitsch. Viele wollen am 1. Dezember ihren Betrieb starten, Turrach und Stuhleck so bald wie möglich.

Eine Lawine an Investitionen

Die „Skisepps“ – und eine Lady – blinzeln vor McDonald’s Judenburg in den lauen Novemberhimmel, bis jetzt noch ohne schlotternde Knie. Die vergangene „tolle“ Wintersaison hat einiges vorgelegt © Oberrainer

Wir sind jetzt elf!“ Ganz schön angewachsen, die Skiberge-Landschaft. Zwischen dem Oberen Murtal und dem Semmering deckt sie gemäß Sprecher Karl Fussi „eine wirklich große Bandbreite“ ab, wedelt als „Mur-Mürz Top Skipass“ in ihre zweite Saison. Nicht angewachsen ist in dieser „Sommerszeit“, die sich Herbst nennt, die Schneedecke. Die hat, wie in Österreichs normal verlässlichstem Schneeloch Turracher Höhe, höchstens einen Kurzauftritt hingelegt. Schlottern die Knie bei den Herrschaften, Jahr für Jahr vom nächsten Rekordergebnis verwöhnt?

Novemberhimmel

Nun, der „tolle Winter“ vorige Saison protzt mit 25 Prozent mehr Saisonkartenverkäufen, flötet Fussi in den lauen Novemberhimmel vor McDonald’s Judenburg, wo die von uns frech als „Skisepps“ Titulierten heute traditionell im Starthaus standen. Mit einem prall gefüllten Rucksack. Schneeflocken waren keine drinnen, aber eine Lawine an Investitionen. Wir bleiben im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet. Die Turrach machte 1,8 Millionen Euro locker, davon eine Million für Beschneiung. 30 neue Kanonen, 95 insgesamt, 250 Lanzen. Ein neues Pistengerät. Das umfangreichste Fun- also Spaß-Angebot Österreichs. Und bei diesen Temperaturen gefriert dem Pistenbutler auch der Prosecco nicht.

Vergraben

„Wir haben das ganze Geld vergraben“, umreißt Thomas Hopf, Gaal, die Investitionen in die Beschneiung. Er will am 1. Dezember loslegen, unter anderem mit der Flutlichtanlage punkten. Dort „wo die Stars trainieren“. Reinhard Kargl, mit dem Lachtal ein „Lieblingssteirer“, verkündet eine „stürmische Stimmung“. Holt der berühmt-berüchtigte Mister Blasius schon Luft? Nein, das „Wilde Lachtal“ macht den Kleinen Lust auf erste Schritte. Das „umweltfreundliche Ski- und Rodelgebiet“ Salzstiegl wirbt mit Erlebnisreichtum, das idyllische Obdach mit einem „Winter wie damals“. Für „Schnee wie damals“ müssten freilich menschliche Anlagen Petrus nachhelfen. Der kreischende Berg will im FIS-Weltcup-Kalender seinen Stammplatz sichern, geht mit Österreichs Sportlerin des Jahres Anna Gasser als Botschafterin ins Rennen. Nici Schmidhofer trommelt für das Lachtal.

„Auffi“ können wir wieder am Präbichl. Stuhleck, Grebenzen, und die zwei „Neuen“ Turnau und Hohe Veitsch machen das Elfergespann komplett. Karl Fussi: „Unser Vorteil ist, Groß und Klein sind in einem Skipass vereint.“ Interessant für den Kurzurlauber wie für den Tagesgast, leicht zu erreichen für Wiener wie Grazer, Und normalerweise auch für Schneeflocken.

Mur-Mürz-Top-Skipass Bis 15. Dezember gibt es Saisonkarten im Vorverkauf, auch Familien-, Geschwister-, Partner-Pakete, Einzelkarten. Turrach und Stuhleck starten „so bald als möglich“, Kreischberg, Grebenzen, Lachtal, Gaal, Obdach, Präbichl am 1. Dezember, Turnau am 7. Dezember, Salzstiegl und Hohe Veitsch am 8. Dezember.

Insgesamt 36 Seilbahnen und Lifte, 226 Pistenkilometer und Routen.

Elf Skilifte ohne Kartenverbund, Rodeln, Langlaufen, Thermen, Bäder, Eislaufplätze.

Alle Informationen: www.skiberge.at.

