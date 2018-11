Facebook

In ein Einfamilienhaus in Proleb (Bezirk Leoben) brachen unbekannte Täter in der Nacht auf den 11. November ein. Sie zwängten laut Angaben der Polizei ein Terrassenfenster auf und gelangten so in das Haus. Dort stahlen sie aus einem Wandschrank einen Tresor und entkamen unerkannt. "Im Tresor dürften sich Bargeld und zwei Faustfeuerwaffen befunden haben", heißt es vonseiten der Polizei. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro.