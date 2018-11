Alarm um Batterien im Restmüll: Entsorger klagen über immer mehr Brände in Recyclinganlagen mit Millionenschäden. Experte ortet existenziellen Druck auf Branche und fordert Pfandsystem.

Immer mehr Großbrände bei Müllentsorgern: Akkus als Brandursache. © APA/BFV LIEZEN/SCHLÜSSLMAYR'

Kleine Ursache, fatale Wirkung. Dieser Satz fasst die Problemlage der Abfallentsorger zusammen. Obwohl in Österreich die gesetzliche Sammelquote erfüllt wird: 45 Prozent aller Batterien und Akkus müssen zumindest gesammelt und entsorgt werden – , ist ebendiese brandgefährlich. Erstens ist die Disziplin der Österreicher gesunken. Vor zwei Jahren landeten noch 55 Prozent aller Batterien in den Sammelkartons bei Supermärkten. Zweitens steigt der Anteil der Lithium-Ionen-Akkus unter den Batterien seit Jahren rasant an.

