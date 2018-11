In den vergangenen vier Jahren sanierte die Stadt Leoben 194 Wohnungen. Dafür nahm man zusätzlich 4,5 Millionen Euro in die Hand.

Bürgermeister Kurt Wallner, Gerhard Griessacher, Leiter der Gebäudeverwaltung, Vizebürgermeister Maximilian Jäger (von links) © Freisinger

Insgesamt gibt es etwa 14.500 Wohnungen in Leoben, davon sind 2500 Gemeindewohnungen. Diese werden von der Stadt vergeben und betreut, was die Sanierung, Adaptierung und Ausstattung betrifft. Und da gibt es immer eine Menge zu tun, wie Wohnungsreferent Maximilian Jäger weiß: „Durch regelmäßige Sanierungen und Adaptierungen haben wir erreicht, dass in vielen dieser Wohnungen in den vergangenen Jahren der Standard deutlich angehoben wurde. Die meisten Wohnungen entsprechen heute der Kategorie A und B“, so Jäger. Der Stadt sei es besonders wichtig, dass die Mieter in leistbaren, dem modernen Lifestyle entsprechenden Wohnungen leben können.

Neuwertige Ausstattung

Ab sofort erhalten alle Wohnungen der Stadt, die saniert werden müssen, eine neuwertige Ausstattung mit zeitgemäßen Materialien. Es gibt zwei Ausstattungsvarianten – in hell oder in dunkel. Alle Wohnungen werden mit Heizkörper an eine zentrale Wärmeversorgung angeschlossen. In den Objekten in Lerchenfeld wird im Keller eine Therme installiert. Dies sei eine Zwischenlösung, bis die Stadtwärme den Stadtteil Lerchenfeld aufschließt, führt Jäger aus. Die ersten auf diese Art und Weise sanierten Wohnungen wurden bereits an neue Mieter übergeben. In Gebieten, welche durch die Stadtwärme bereits aufgeschlossen sind, erfolgt der Anschluss direkt an das Stadtwärmenetz.

Bei den großen Gemeindewohnungen in den Hochhäusern in Judendorf oder in Lerchenfeld gibt es Vier-Zimmerwohnungen neu im Programm. Sie sind für Familien mit zwei Kindern gedacht. „Hier haben Interessenten die Möglichkeit, bereits bei der Gestaltung mitzuwirken“, erzählt Jäger.

Thermische Sanierung

Im Wohngebiet Judendorf wurde mit der thermischen Sanierung der Wohnobjekte begonnen. Diese erfolgt in Form einer vorgehängten Fassade – so wie es in Lerchenfeld bereits beim Objekt Schönowitzstraße 2 (buntes Haus) geschehen ist. „Es gibt bereits eine einheitliche Farbgestaltung aller Objekte, sodass nach Abschluss aller Sanierungen das Siedlungsgebiet wieder ein attraktives Erscheinungsbild erhält“, sagt Jäger. Es werde versucht, die Kosten der Sanierung durch vorhandene Reserven beziehungsweise die laufenden Mietzinseinnahmen abzudecken, sodass eine Mietzinserhöhung im besten Fall nicht notwendig sei.

260 neue Wohnungen

„In den vergangenen vier Jahren wurden 194 Wohnungen saniert, dafür wurden etwa 4,5 Millionen Euro aufgewendet. Für Wohnhaus-Sanierungen wurden etwa fünf Millionen Euro ausgegeben“, erklärt Bürgermeister Kurt Wallner. Für laufende Instandhaltungsarbeiten habe Leoben vergangenes Jahr 1,2 Millionen Euro verwendet. „An die 40 Wohnungen werden pro Jahr saniert, dafür wendet die Stadt jährlich 1,5 Millionen Euro auf“, so Wallner. In den einzelnen Leobener Stadtteilen wird derzeit übrigens eine Reihe an Bauprojekten von Wohnbaugenossenschaften verwirklicht: Insgesamt werden in den nächsten Jahren an die 260 neue Wohnungen zur Verfügung stehen.