12 Schüler der Neuen Mittelschule St. Michael lernten im LKH Hochsteiermark in Leoben vermeintlich „weibliche“ Berufszweige kennen.

Die Schüler der NMS St. Michael bekamen Berufe im LKH Hochsteiermark in Leoben erklärt © Laura Jung

Ob sie später einmal als Krankenpfleger, Radiologe oder Intensivmediziner arbeiten werden? Zwölf Burschen der Neuen Mittelschule (NMS) St. Michael versammeln sich am ersten Tag nach ihren Herbstferien vor dem Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Leoben, um anlässlich des steirischen Boys‘ Days 2018 in verschiedene medizinische Berufe hineinzuschnuppern.