Der Hauptplatz von Leoben ist bei Nachtschwärmern ein Hot Spot © Andreas Schöberl-Negishi

Samstagabend in Leoben. Die Uhr zeigt 22.15 Uhr. Am Hauptplatz ist es ruhig. Allerdings sind viele Studenten zu Semesterbeginn in die Stadt zurückgekehrt. In einem Lokal herrscht Feierstimmung, eine Gruppe grölt: „Wann seh’, wann seh’ ich dich endlich wieder?“