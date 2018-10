Mit Andreas Lackner hat die Obersteiermark einen neuen Innovationscoach. Das Projekt wurde gestern in Zeltweg präsentiert.

Susanne Reiber (SFG), Andreas Lackner, Barbara Eibinger-Miedl © Sarah Ruckhofer

Um die Wirtschaft in den steirischen Regionen zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern, hat die Steirische Wirtschaftsförderung (SFG) das Projekt „Innovationscoaches“ gestartet. Drei Experten des SFG sind ab sofort als solche in allen Teilen des Landes unterwegs, um kleine und mittlere Unternehmen bei innovativen Projekten zu begleiten und zu unterstützen.

Für die Bezirke Murtal, Murau, Liezen, Leoben und Bruck-Mürzzuschlag ist ab sofort Andreas Lackner zuständig. Der gebürtige Kärntner wurde gestern im Rahmen einer Pressekonferenz im Holzinnovationszentrum Zeltweg – seinem neuen Arbeitsort – vorgestellt. Lackner ist seit zehn Jahren für die SFG im Innovationsbereich tätig. „Mir geht es darum, auch neue Akteure zu motivieren“, will der Innovationscoach aktiv auf Unternehmen zugehen und sie ermutigen, neue Potenziale zu entdecken.

