Einsatz für die Feuerwehr Trofaiach © FF Trofaiach

Feuerwehr und Rettung waren am Sonntag gegen 19 Uhr in Trofaiach im Einsatz. Ein Wagen hatte sich in der Glögglhofgasse überschlagen und war auf dem Dach gelandet - laut Feuerwehr gabe es "zum Glück nur eine leicht verletzte Person".