Leoben Loses Teil war schuld an Totalsperre der S6

Totalsperre auf der S 6 © Andreas Schöberl

Gegen 18:30 Uhr verlor ein Lkw auf der S6 rund 600 Liter Dieselkraftstoff. Ursache: "Ein auf der Fahrbahn liegender Gegenstand", der dürfte "aufgewirbelt und in weiterer Folge gegen den Kraftstofftank geschleudert worden sein", so die Polizei am Tag am Freitag.