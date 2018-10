Der Theaterverein Leobner Laienbühne mit Obfrau Renate Konrad wird das Stück „Schwiegermutteralarm oder Wie werde ich ein richtig guter Hausmann?“ drei Mal aufführen.

Was? Das Stück ist eine Komödie in drei Akten.

Wo? Stadttheater Leoben.

Wann? Freitag, 9. November, um 19 Uhr. Samstag, 10. November, um 19 Uhr. Sonntag, 11. November, um 15 Uhr.

Karten im Vorverkauf gibt es im Leobener Zentralkartenbüro am Hauptplatz 12, bei der Trafik Schlögl in St. Peter-Freienstein sowie an der Abendkasse im Stadttheater.

Edwin Lanzmaier führt bei dem Stück die Regie.