Wilhelm Edlinger, stellvertretender Bezirkshauptmann von Leoben © Johanna Birnbaum

Gab es im Bezirk Leoben eine große Veranstaltung, dann war Wilhelm Edlinger zur Stelle. Als Leiter des Anlagenreferates des Bezirkshauptmannschaft Leoben war der stellvertretende Bezirkshauptmann unter anderem für die Erteilung von Bewilligungen und Überprüfungen von Betriebsanlagen, Veranstaltungen, Tierschutz, Katastrophenschutz und Pflegeheime verantwortlich.

Seit 1995 stand er dieser Abteilung vor. Der promovierte Jurist verbrachte im Grunde sein gesamtes berufliches Leben an der BH Leoben. 1983 schloss er sein Jusstudium in Graz ab und kam nach einem halben Jahr an der BH Bruck an der Mur im Dezember 1994 nach Leoben, wo er anfangs das Polizeireferat, später Teile des Umweltreferates leitete.

Jeder, der mit Wilhelm Edlinger zu tun hatte, wusste gleich, dass die gesetzeskonforme Ausführung der Auflagen unabdingbar war. Veranstaltern machte er durch sein hohes Verantwortungsbewusstsein zuweilen das Leben ein wenig schwer, wobei er gerade deshalb bei allen, mit denen er zu tun hatte, hohes Ansehen genoss.

Bei öffentlichen Auftritten hielt er sich stets im Hintergrund, mediales Rampenlicht scheute er. In Gesprächen ließ er aber doch von Zeit zu Zeit den privaten Menschen Wilhelm Edlinger durchblitzen, der humorvoll und sich selbst nicht ins Zentrum stellend kommentierte und Dinge auf den Punkt brachte. Auch augenzwinkernd. Respektvoller Umgang mit seinen Mitmenschen war ihm ein hohes Gut. Und das schätzen viele, die mit ihm zu tun hatten.

Bei der Bezirkshauptmannschaft Leoben ist die Trauer um den 59-Jährigen, der nächstes Jahr seinen Sechziger gefeiert hätte, groß. "Ich habe einen Freund verloren", erklärte Bezirkshauptmann Walter Kreutzwiesner.

